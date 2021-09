Daniel Alves - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/09/2021 16:00

São Paulo - Os jogadores Daniel Alves, do São Paulo, e Felipe Melo, do Palmeiras, foram às redes sociais nesta terça-feira e demonstraram apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que convocou manifestações para este 7 de setembro, data em que se comemora a Independência do Brasil.

Daniel Alves, que está com o grupo da seleção brasileira que disputa as Eliminatórias da Copa, publicou um texto que começa com o slogan de campanha eleitoral de Bolsonaro. "BRASIL ACIMA DE TUDO, DEUS ACIMA DE TODOS!"

Já Felipe Melo, que é defensor ferrenho do presidente, usou seu perfil no Instagram para replicar a frase de D. Pedro I.

"Viva a independência e a separação do Brasil. Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro promover a liberdade do Brasil. Independência ou morte!' - Pedro I



Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor", publicou o volante.