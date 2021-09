Cristiano Ronaldo no primeiro treino em sua volta ao Manchester United - Divulgação

Publicado 07/09/2021 14:57

A segunda passagem de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United, 12 anos depois de brilhar no clube, começou oficialmente nesta terça-feira. Depois de defender Portugal nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o astro foi a campo e suou a camisa no centro de treinos de Carrington. O camisa 7 tenta se entrosar com os novos companheiros antes da estreia de sábado, em Old Trafford, diante do Newcastle, pelo Campeonato Inglês.

Depois de um breve papo com o técnico Ole Gunnar Solskjaer, ex-companheiro dele no clube inglês entre 2003 e 2007, ainda na parte interna, o português foi para o campo conhecer os novos companheiros. A passos largos, ao lado do espanhol Juan Matta, não queria perder tempo.

Como vinha atuando normalmente - não enfrentou o Azerbaijão nesta terça por estar suspenso -, joga contra ele apenas a falta de entrosamento no United. Por isso, o português foi logo pegando a bola para trabalhar. Por enquanto, apenas em aprimoramento técnico. E ele não se poupou, apesar do forte calor em Manchester.

Teve de se refrescar durante a primeira sessão de treinos. Serão mais três trabalhos antes do primeiro jogo do camisa 7 pela equipe. Tempo suficiente para ele passar aos companheiros como gosta de trabalhar e também conhecer como a equipe joga.

Apesar de ídolo do United e de conhecer muito bem Manchester, onde atuou de 2003 a 2009, Cristiano Ronaldo terá segurança reforçada e própria neste retorno. Ele contratou uma equipe para acompanhá-lo por onde for. Sua família também será amparada pela equipe, formada por policiais e militares. Os deslocamentos serão sempre em carros blindados.

O jogo contra o Newcastle servirá para Cristiano Ronaldo não apenas se adaptar, como servirá de preparação para a estreia em mais uma edição da Liga dos Campeões, dia 14, diante do Young Boys.