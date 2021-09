A contratação de Jack Grealish (25 anos) pelo Manchester City foi a mais cara da temporada, 117,5 milhões de euros (R$ 716,7 milhões). - Getty Images

A contratação de Jack Grealish (25 anos) pelo Manchester City foi a mais cara da temporada, 117,5 milhões de euros (R$ 716,7 milhões).Getty Images

Publicado 07/09/2021 12:30

A janela de negociações de meio de ano no futebol mundial, entre junho e agosto, registrou 7.748 transferências internacionais, movendo a incrível marca de US$ 3,72 bilhões (aproximadamente R$ 19,25 bilhões), de acordo com relatório divulgado pela Fifa nesta terça-feira. Delas, 576 foram entre as mulheres, um crescimento de 8,7% em relação a 2020.

De acordo com o International Transfer Snapshot divulgado pela entidade máxima do futebol, o número de transferências entre os homens manteve-se semelhante ao de 2020. Apenas os montantes foram maiores. Já no futebol feminino, houve ligeiro crescimento

O alto valor das negociações vieram graças às transações milionárias de Jack Grealish no Manchester City e de Romelu Lukaku com o Chelsea. Contratação mais cara da história da Liga Inglesa, Grealish custou cerca de R$ 718 milhões aos cofres do clube de Pep Guardiola, que investiu pesado para tirar o camisa 10 do Aston Villa. Já o campeão europeu desembolsou em torno de R$ 704 milhões para repatriar o centroavante belga, então na Inter de Milão.

"Foram 7.748 transferências internacionais envolvendo jogadores profissionais masculinos durante o período de registro do meio do ano - aproximadamente o mesmo que no ano passado", informou a Fifa. "US$ 3,72 bilhões em taxas totais envolvendo transferências internacionais de jogadores profissionais masculinos."

Entre as mulheres, foram 31 negociações a mais que em 2020. "Tivemos 576 transferências internacionais envolvendo jogadoras profissionais concluídas durante o período de registro de meio do ano - um aumento de 8,7% em comparação com o mesmo período de registro em 2020", completou a Fifa.

Pelo segundo ano consecutivo a Fifa publica o relatório após a conclusão da janela de transferências internacionais, fornecendo uma visão geral das negociações envolvendo jogadores masculinos e femininos.