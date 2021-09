Castor de Andrade participava ativamente do dia a dia no Bangu e de negociações com atletas - Acervo Bangu.net

Publicado 08/09/2021 13:18

Rio - A TV Globo venceu um processo movido por Luis Carlos Rebouças de Santana, o Lulinha, ex-jogador do Bangu. Ele acionou a emissora na Justiça alegando que teve sua imagem utilizada sem autorização em "Doutor Castor", documentário produzido pelo Globoplay que conta a história de Castor de Andrade. As informações são do site "Notícias da TV".

No processo, Lulinha afirma que o ex-jogador jamais assinou qualquer documento liberando o uso de sua imagem. Por isso, a defesa pediu o pagamento de R$ 200 mil por danos morais, mais os honorários de 20% para os seus advogados. No entanto, a Globo anexou ao processo conversas de Lulinha com uma produtora do documentário, que deixava claro que o jogador estava ciente da produção.

Com a derrota, Lulinha foi condenado a a pagar as custas processuais e honorários dos seus advogados, fixados em 10% no valor pedido sobre a causa, ou seja, R$ 20 mil. O ex-jogador ainda pode recorrer no Superior Tribunal de Justiça.