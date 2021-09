Artur Vieira foi um dos jogadores dispensados pelo "Whatsapp" na gestão Pedro Abad - Foto: Nelson Perez/Fluminense FC

Publicado 08/09/2021 17:45

Rio - Em entrevista ao portal "Sportbuzz", o zagueiro Artur Vieira, ex-Fluminense, comentou sobre a falta de oportunidades no clube carioca. O jogador defendeu as cores verde, branco e grená entre 2015 e 2017 e foi um dos dispensados pelo "Whatsapp", na gestão Pedro Abad.

"Muitas questões fora de campo, né? Em algumas questões fora de campo, com algumas pessoas. Fiz minha parte, trabalhei e honrei com meus compromissos, mas o futebol envolve muitas coisas. Às vezes não tem como ir contra o sistema, tem que aceitar e tem que entender para a gente ter razão. Foi mais por conta dos bastidores", disse o atleta em entrevista ao Sportbuzz.



"Queria ter tido mais oportunidades no Fluminense, queria ter uma sequência maior de tempo lá. É um clube que eu me identificava e que poderia ter ajudado mais, mas o carinho continua o mesmo, uma questão de futebol, às vezes teremos mais oportunidade em um lugar e em outros não. É um clube que, de todos que eu passei, foi o que ficou aquele gostinho de quero mais", concluiu o zagueiro Artur Vieira.