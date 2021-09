Pelé se recupera de cirurgia - AFP

Pelé se recupera de cirurgiaAFP

Publicado 09/09/2021 11:27

Em uma postagem nas redes sociais na noite de quarta-feira, Pelé disse estar se recuperando bem da cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. Entretanto, o Rei do Futebol utilizou o espaço para mandar um recado para o cantor Roberto Carlos, que perdeu o filho Dudu Braga, de 52 anos, após lutar contra um câncer no peritônio, uma membrana que envolve a parede abdominal.

"Estou me recuperando bem, mas hoje quero mandar todo meu carinho, amor e orações ao meu grande amigo Roberto Carlos. Desejo que Deus conforte seu coração e que ele esteja cercado de carinho e luz", escreveu Pelé.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pelé (@pele)

Pelé foi operado no último sábado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para a retirada de um tumor no cólon. Ele está internado desde terça-feira e fez uma série de exames, que identificaram a necessidade da operação. O último boletim médico foi divulgado na segunda-feira.