António de Oliveira estava no cargo desde 13 de março de 2021 - Divulgação

António de Oliveira estava no cargo desde 13 de março de 2021 Divulgação

Publicado 09/09/2021 12:59 | Atualizado 09/09/2021 12:59

O treinador António Oliveira deixou o Athletico nesta quinta-feira. O técnico pediu demissão após a eliminação do Furacão para o FC Cascavel, nas seminais do Campeonato Paranaense, e o pedido foi aceito nesta manhã pela diretoria rubro-negra.

Apesar de estar nas semifinais da Copa Sul-Americana e nas quartas de final da Copa do Brasil, o Athletico tem tido uma temporada de altos e baixos e não vence no Brasileirão há seis jogos.

O elenco do Furacão foi chamado para uma reunião no CT do Caju, onde foram comunicados sobre a saída do técnico.

Futuro do Athletico:

No momento, a diretoria do Athletico está dividida sobre os próximos passos. Uma possibilidade, é de Paulo Autori voltar a exercer a dupla função de diretor e treinador, outra, é ir ao mercado buscar uma nova opção.

O nome de Rogério Ceni ganha força no momento, já que ele já havia sido procurado pelo clube em 2020 e mantem um bom relacionamento com o diretor Paulo Autuori.