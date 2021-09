ESPN Brasil - Reprodução

Publicado 10/09/2021 16:55

Rio - A ESPN decidiu promover uma série de mudanças em sua programação. De acordo com o "Notícias da TV", a emissora decidiu acabar com os programas Bate-Bola Debate, Futebol na Veia e Futebol no Mundo, este último o mais antigo da emissora. Eles ficam no ar apenas até o próximo dia 24.

A partir do dia 27, a emissora começa uma série de novos programas. Um deles será o Futebol 360, comandado por Abel Neto e Willian Tavares pelas manhãs, antecedendo ao SportsCenter. Das 13h às 15h, entrará no ar o Futebol 90, com apresentação de Daniela Boaventura e participação de comentaristas como Osvaldo Pascoal, Fábio Sormani e Felippe Facincani.

Em seguida, o ESPN FC 1ª Edição, com foco no futebol internacional, substitui o tradicional Futebol no Mundo. O programa terá uma segunda edição às 18h, sob o comando de João Guilherme.

No pós-rodada, a programação não sofrerá alterações. O Linha de Passe segue debatendo os jogos que acontecerem.