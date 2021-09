O brasileiro Ítalo Ferreira sonha com o bicampeonato mundial de surfe na Califórnia - WSL / DAMIEN POULLENOT

Publicado 10/09/2021 19:16 | Atualizado 10/09/2021 19:18

Trestles, Califórnia - No caso de Italo Ferreira, o 'mar é o limite'. Campeão olímpico em Tóquio na estreia do surfe em Olimpíadas, o surfista potiguar projeta uma temporada perfeita, no topo do ranking da Liga Mundial. Em busca do inédito bicampeonato, ele tem a concorrência de mais dois brasileiro pelo título da WSL: Gabriel Medina, líder da temporada e dono de dois mundiais, e Filipe Toledo, terceiro colocado.

"Consegui resetar muito rapidamente as coisas. Quando ganhei a Olimpíada, voltei para casa e já comecei a treinar. E estar aqui hoje pra mim é especial. Poder competir com esses caras, nessas ondas, e ter a chance de ter um segundo título, eu acho que é algo que pode somar muito nesse ano que pode ser um dos melhores da minha vida. E foi por isso que eu não parei de treinar, que não parei de me dedicar", disse ao site da WSL.

Em Trestles, na Califórnia, ele buscar o inédito feito de faturar os dois títulos mais importantes do esporte numa temporada. Número 2 do ranking, Italo Ferreira já caiu no mar. No formato mata-mata, a competição começou na quinta-feira e pode definir o campeão entre segunda e terça-feira. O americano Conner Coffin, quarto colocado, e o australiano Morgan Cibilic, quinto, são outros candidatos no páreo. No feminino, Tatiana Weston-Webb é a única representante do Brasil.

Na semifinal, Italo aguarda o vencedor do duelo entre Felipe Toledo e o vencedor do confronto entre Coffin e Cibilic. Caso avance, precisará vencer duas vezes Medina, favorito na conquista do tri mundial e mordido pela eliminação nas Olimpíadas de Tóquio.



"Estou 1100%. Eu acho que é a minha melhor forma, é o melhor momento, então realmente estou bem preparado e feliz pra isso. Acho que é só entregar nas mãos de Deus e seguir firme. A gente não trabalha à toa não. Agora é só ir pra água e conseguir o que eu quero", avaliou Italo.