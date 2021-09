Flávio Winicki - Reprodução

Flávio WinickiReprodução

Publicado 10/09/2021 18:49

Rio - O SBT acertou nesta sexta-feira a contratação do repórter Flávio Winicki, que deixou a Fox Sports no fim do ano passado após as reformulações no canal. A informação é do site "Notícias da TV".

Winicki chega à emissora de Sílvio Santos com a missão de cobrir os clubes cariocas, principalmente o Flamengo, que está na semifinal da Libertadores. Ele deve participar dos principais programas da casa, como SBT Brasil, Arena SBT e SBT Sports.

Com a chegada de Winicki, o SBT traz mais um profissional com passagem pela Fox Sports. Antes dele, chegaram Téo José, Mauro Beting, Nadine Basttos, João Venturi, Benjamin Back e Maurício "Mano" Borges.