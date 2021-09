Astro sueco completará 40 anos em outubro, mas segue em alta como o principal nome do Milan na temporada - AFP

Publicado 10/09/2021 17:55

Rio - A modéstia mais uma vez passou longe de Zlatan Ibrahimovic. Em entrevista à "France Football", o sueco afirmou que não se importa com o fato de nunca ter ganho a Bola de Ouro e garantiu ser o melhor do mundo.

“Se você está falando sobre qualidades intrínsecas, não tenho nada menos do que eles (Messi e Cristiano Ronaldo). Se você olhar para os troféus, sim, eu não ganhei a Liga dos Campeões. Não sou obcecado por isso”, disse.

“Sinto falta da Bola de Ouro? Não, é a Bola de Ouro que sente minha falta! No fundo, acho que sou o melhor do mundo. Não acho que seja relevante comparar jogadores uns com os outros.”Todo mundo jogou em sua geração, com companheiros de equipe diferentes … Difícil comparar. Acho que todos têm sua história e devem encará-la“, completou.