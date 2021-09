Benjamin Mendy está suspenso das atividades no Manchester City - AFP

Publicado 10/09/2021 17:21

O francês Benjamin Mendy segue preso na Inglaterra, após mais uma audiência nesta sexta-feira. O lateral do Manchester City foi ouvido pelo tribunal de Chester, numa sessão de cerca de 45 minutos, e teve o julgamento pelos crimes de estupro e abuso sexual marcado para 24 de janeiro de 2022. Até lá, a prisão preventiva será mantida.

Antes, em 15 de novembro, uma nova audiência acontecerá, onde Mendy poderá declarar-se como culpado ou inocente. Ele encara cinco acusações, sendo quatro de estupro e uma de abuso sexual, de acordo com denúncias feitas por três mulheres, sendo uma menor de 18 anos, entre outubro de 2020 e agosto deste ano. Todos os casos teriam ocorrido na cada do jogador.



Na última semana, a justiça britânica já havia rejeitado o pedido de liberdade com pagamento de fiança de Mendy. O francês de 27 anos está preso na cidade de Liverpool desde o dia 26 de agosto, quando foi formalmente denunciado.



Desde o anúncio das denúncias, Mendy está suspenso das atividades no Manchester City, até a resolução do caso. O francês está no clube desde 2017, quando foi comprado junto ao Olymnpique de Marselha.