Após uma passagem apagada pelo Barcelona, Griezmann volta ao Atlético de Madrid em busca da redenção - Divulgação/Atlético de Madrid

Após uma passagem apagada pelo Barcelona, Griezmann volta ao Atlético de Madrid em busca da redençãoDivulgação/Atlético de Madrid

Publicado 10/09/2021 16:21

Madri - Apreciadores do bom futebol, anotem na agenda. Antoine Griezmann vai reestrear com a camisa do Atlético de Madrid neste domingo, às 9h, contra o Espanyol, no Estádio Cornellà-El Prat. Após uma passagem apagada pelo Barcelona, ele treinou nesta sexta-feira ao lado de Luis Suárez, outro renegado pelo clube blaugrana, e praticamente garantiu a aguardada vaga pelos torcedores.

Em busca da redenção, Griezmann volta em alta, pelo menos pelo futebol apresentado com a camisa da seleção na França. Na última rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, o atacante fez história com os dois gols marcados na vitória por 2 a 0 sobre a Finlândia. Com 41, igualou a marca do ídolo Michel Platini e entrou na lista dos 'Top 3'. Giroud, com 46, e Henry, com 51 gols, lideram.

Testado ao lado de Suárez pelo técnico Diego Simeone, o atacante larga na frente na disputa com o brasileiro Matheus Cunha, campeão olímpico nos Jogos de Tóquio e presente na última convocação de Tite. Contratação mais cara da história do clube, o atacante João Félix, que custou cerca de R$ 543 milhões em julho de 2019, também começa o jogo no banco.

Simeone apostou na parceria de cinco anos ao lado de Grizemann para busca o bicampeonato no Campeonato Espanhol. Portanto, o Atlético de Madrid deve entrar em campo com a seguinte formação: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Hermoso e Carrasco; Llorente, Koke e Lemar; Griezmann e Luis Suárez.