Thiago Ribeiro não emplacou com a camisa da Assisense e, desde maio, acumula 90 minutos em campo - Divulgação/CA Assisense

Thiago Ribeiro não emplacou com a camisa da Assisense e, desde maio, acumula 90 minutos em campoDivulgação/CA Assisense

Publicado 10/09/2021 15:21

Assis - Aposta do Assisense para a disputa da Quarta Divisão do Campeonato Paulista, Thiago Ribeiro vive um momento de reflexão. Aos 22 anos, o irmão de Adriano Imperador, ídolo do Flamengo, avalia a possibilidade de encerrar a breve carreira após início apagado pelo clube paulista. Pouco aproveitado, o atacante soma apenas 90 minutos desde maio e ainda não balançou as redes.

Como revelou o 'ge', Thiago pediu um tempo à diretoria do Assisense e foi liberado para voltar ao Rio de Janeiro para ficar perto da família e decidir os próximos passos da carreira. A tendência, no entanto, é que Thiago Ribeiro não volte ao clube.

Com contrato válido até junho de 2022, o atacante foi anunciado em maio. Desde então, foi relacionado para quatro jogos e foi acionado no segundo tempo de dois, com atuações discretíssimas. Essa foi a primeira oportunidade no futebol profissional no Brasil. Com passagem pelas categorias de base do Flamengo, entre 2009 e 2013, o atacante estava nos Estados Unidos desde 2016. Lá, jogava no futebol universitário e estudava administração.