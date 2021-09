Taça da Copa do Mundo de Futebol Fifa - Divulgação / Fifa

Publicado 10/09/2021 15:17

A Conmebol divulgou um comunicado nesta sexta-feira se posicionando contra a ideia proposta pela Fifa de Copa do Mundo a cada dois anos. A entidade sul-americana se une à Uefa, que na quinta-feira também se mostrou contrária à proposta e ameaçou um boicote, inclusive.

No texto, a Conmebol citou quatro razões para ser contrária à Copa do Mundo a cada dois anos. A primeira é a banalização do torneio, " rebaixando sua qualidade e prejudicando seu caráter exclusivo e seus atuais padrões de exigência". Outro ponto levantado seria a dificuldade de administração do calendário de competições: "Representaria uma sobrecarga praticamente impossível de administrar no calendário de competições internacionais".



A entidade prossegue, afirmando que "não há justificativa esportiva para encurtar o intervalo entre as Copas do Mundo" e que uma mudança desse tipo necessitaria "um processo amplo e participativo de consultas a todos os atores envolvidos".



Por fim, a Conmebol lembrou que em determinado momento apoiou a discussão sobre a Copa a cada dois anos, mas que as análises técnicas mostraram que o projeto era inviável. E conclui: "Por isso, nas atuais condições, ratifica o seu apoio ao modelo atual da Copa, com os seus termos e mecanismos de classificação, considerando-o coerente com o espírito que animou aqueles que idealizaram e fundaram esta competição".