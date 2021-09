Zé Ricardo - Reprodução

Zé RicardoReprodução

Publicado 10/09/2021 15:38

Rio - Mais de um ano após seu último trabalho em solo brasileiro, o técnico Zé Ricardo virou a chave para um novo desafio na vida profissional e pessoal. Desde seu último trabalho no Brasil, no Internacional, em 2019, o treinador vem acumulando experiências no exterior e deu "start" no seu trabalho no Qatar SC, clube do país sede da próxima Copa.

"Na minha saída do Internacional no final de 2019, eu comecei a me preparar para trabalhar no "mundo árabe" ou em outro mercado externo. Junto do lado profissional, eu procurava dar uma oportunidade para a minha família de viver fora. Meu filho e minha esposa. A gente sempre alimentou esse desejo de viver fora do país como experiência de vida para a nossa família", contou o técnico.

No último domingo, Zé Ricardo fez sua estreia no comando do Qatar SC e bateu o Al Khor por 2 a 1 na Ooredoo Cup, competição realizada durante a Data Fifa. Em entrevista ao site "ge.globo", o técnico comentou sua primeira impressão do novo país.

"É tudo novo. Uma realidade diferente do Brasil. Nosso jogo foi 20h20 (horário local), mas nem por isso estava menos quente. Tivemos a saída de alguns jogadores importantes da equipe que foram servir às suas seleções. Abriu espaço para muitos jovens. Fizemos uma partida contra uma equipe que praticamente não perdeu seus atletas. Contra jogadores mais experientes, conseguimos ser muito equilibrados, organizados e uma vitória importante para dar confiança para eles."

Se tratando de uma nova cultura, mas com muitos brasileiros tendo passagens por lá, Zé Ricardo revelou que pediu para que colegas de profissão contassem sobre suas experiências no futebol árabe.

"Entrei em contato com Paulo Autuori, Sebastião Lazaroni, Gama e outros treinadores que passaram por aqui, para que pudessem contar experiências que tiveram. O pessoal do clube tem me ajudado bastante. Ainda bem que temos muitos brasileiros trabalhando aqui. Preparador físico, treinadores de categorias menores, preparadores de goleiro. Depois de mim, chegou o Sergio Farias, que tem uma vivência grande aqui no mundo árabe e na Ásia", revelou.

O ex-técnico do Flamengo trabalhou também nos rivais Vasco e Botafogo, além de Fortaleza e Internacional, seu último clube no Brasil.