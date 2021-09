Rede Globo - Divulgação

Publicado 10/09/2021 15:46

Rio - O futsal brasileiro é um verdadeiro celeiro de craques. Não por acaso, a seleção venceu cinco das oito edições da Copa do Mundo organizadas pela Fifa. A partir deste domingo, dia 12, na Lituânia, começa mais uma disputa pela taça de melhor equipe de futsal do planeta. TV Globo e SporTV acompanham cada passo da busca pelo hexa e transmitem, ao vivo, a estreia do Brasil contra o Vietnã, na segunda-feira, dia 13, às 14h.

“Este é o Mundial da retomada. O Brasil teve uma boa preparação, com 20 dias de treinos e quatro amistosos na Polônia. A expectativa para o título é muito grande. Na prateleira mais alta desta Copa do Mundo estão Brasil, Argentina, Espanha, Portugal e Rússia”, diz Gustavo Villani, que comanda a transmissão da TV Globo, que tem comentários do ex-jogador Vinícius. No SporTV, que transmite 20 jogos da competição, a narração é de Daniel Pereira, com comentários de Marcelo Rodrigues.

As 24 seleções estão divididas em seis grupos. O Brasil, comandado pelo técnico Marquinhos Xavier, está no Grupo D. Além do Vietnã, enfrenta a República Tcheca na quinta-feira, dia 16, e o Panamá, no dia 19. Todas as partidas da seleção têm transmissão da TV Globo, do ge e do SporTV. Os dois primeiros de cada grupo se classificam para as oitavas de final, assim como os quatro melhores terceiros colocados.



No 'Esporte Espetacular' deste domingo, dia 12, o repórter Marcelo Courrege entrevista brasileiros que representam o Cazaquistão na Copa do Mundo. O goleiro Léo Higuita e o técnico Kaká estão no time que integra o Grupo A, ao lado dos donos da casa, da Venezuela e da Costa Rica. O programa também traz entrevistas com o pivô Ferrão, do Barcelona, uma das maiores esperanças de gols da seleção brasileira; e com o técnico Marquinhos Xavier.