Troféu da Série B - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 10/09/2021 17:48

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) recebeu na tarde desta sexta (10), duas Medidas Inominadas com solicitação de liberação de torcida na Série B do Campeonato Brasileiro.

Em seus pedidos, Goiás e Vila Nova destacaram o decreto publicado nesta sexta que autoriza a liberação de público nos estádios em Goiânia. Anteriormente, o Cruzeiro entrou com o mesmo pedido e conseguiu mandar, no dia 20/08, sua partida contra o Confiança-SE com portões abertos ao público no Mineirão.

Vale lembrar que na última quarta-feira (8), aconteceu a reunião do conselho técnico da CBF e foi determinado que o retorno do público se dará a partir do momento em que pelo menos 80% dos municípios tiverem liberação por parte das autoridades sanitárias.

As solicitações de liminar foram encaminhadas para o presidente do STJD do Futebol, Otávio Noronha. Nova reunião do conselho técnico da CBF está marcada para o próximo dia 17, com nova avaliação do quadro pandêmico no país.