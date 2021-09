Willian ao lado do treinador Sylvinho, no treino do Corinthians - Divulgação

Publicado 12/09/2021 11:44

Rio - Em nota publicada neste domingo, o Corinthians que Willian não vai a campo para a partida contra o Atlético-GO neste domingo. No último sábado, o jogador foi autuado por agentes da Vigilância Sanitária em São Paulo e em Goiânia, onde recebeu a visita no hotel de um fiscal. O jogador deveria ter cumprido uma quarentena de 14 ao chegar no Brasil vindo do Reino Unido.

Para o Corinthians, houve uma diferença de tratamento da agência em relação ao Flamengo. No entanto, a nota não cita o nome do clube. A reclamação do clube paulista é de que a Anvisa, ao alertar que Willian não poderia atuar, também revelou que o mesmo deveria ter sido aplicado ao jogador Rubro-Negro, Andreas Pereira. O meia, que também chegou ao país vindo do Reino Unido, entrou em campo contra o Santos.

Veja a nota oficial do Corinthians:



"O Sport Club Corinthians Paulista esclarece que, em observância à portaria 655/21 da Anvisa (que trata de restrições de entrada no Brasil de pessoas vindas do Reino Unido), o atleta Willian não irá a campo para a partida deste domingo, em Goiânia, contra o Atlético-GO.



Desde o início da pandemia, o clube sempre cumpriu as regras sanitárias impostas pelas mais diferentes autoridades de saúde, mesmo que algumas delas tenham se revelado confusas. Logo, cumprirá sem objeções o papel de difusor das medidas da portaria 655/21.



No entanto, o Corinthians se reserva o direito de protestar quanto ao tratamento desigual dispensado pelo órgão, conforme reconhecido pela própria Agência nos últimos parágrafos do comunicado sobre o atleta Willian, emitido no sábado (11).



O clube espera que a Anvisa e os demais órgãos públicos que compõem o sistema orientem com maior clareza os viajantes, atletas ou não, e os monitorem de forma igualitária e clara, buscando atingir o objetivo da portaria, que é o de preservar vidas, evitando especulações indesejadas e desinformação."