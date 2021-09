Milan venceu a Lazio - AFP

Publicado 12/09/2021 15:18

Itália - Destaque do Milan na última temporada, o veterano atacante Zlatan Ibrahimovic fez seu primeiro jogo no Campeonato Italiano de 2021/2022 neste domingo. E o sueco deixou a sua marca na vitória do clube rossonero contra a Lazio por 2 a 0. Com o resultado, o Milan se manteve com 100% de aproveitamento na competição.

O veterano entrou apenas no segundo tempo. Rafael Leão abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo. Na etapa complementar, Ibra entrou aos 15 minutos. Sete minutos depois, o sueco apareceu para dar números finais ao duelo realizado no San Siro.



O Milan lidera o Campeonato Italiano, ao lado do Napoli, são as únicas equipes que venceram os três jogos. Atual campeã, a Inter está em terceiro com sete pontos. A Juventus tem apenas um ponto em três partidas.

Pela quarta rodada, a Lazio recebe o Cagliari no próximo domingo. O Milan visita a Juventus em Turim no mesmo dia. Antes, porém, a equipe de Milão estreia pela Liga dos Campeões, após sete temporadas de ausência, contra o Liverpool, fora de casa, na quarta-feira.