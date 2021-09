Vinicius Junior marcou na vitória do Real Madrid - AFP

Publicado 12/09/2021 18:50 | Atualizado 12/09/2021 18:58

Espanha - Em seu retorno ao gramado do estádio Santiago Bernabéu, o Real Madrid contou com atuação inspirada de Karim Benzema para golear, de virada, o Celta de Vigo por 5 a 2, neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro Vinicius Junior também deixou sua marca na partida - Casemiro e Éder Militão também foram titulares e Marcelo e Rodrygo entraram no segundo tempo.



A partida foi especial por marcar o reencontro do Real com sua torcida. O tradicional time espanhol não jogava em seu famoso estádio desde 1º de março do ano passado. Foram 560 dias até o retorno, por conta de uma grande reforma realizada no local e também por conta das restrições causadas pela pandemia de covid-19.

Apesar do clima quase festivo nas arquibancadas, a torcida madrilenha levou um susto quando o Celta, comandado atualmente pelo técnico argentino Eduardo Coudet, ex-Internacional, abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo, com o atacante espanhol Santi Mina.



Benzema começou a se destacar aos 24, quando empatou o duelo. Mas o Celta, que contou com Thiago Galhardo somente na etapa final, terminou o primeiro tempo na frente porque o argentino Franco Cervi anotou o segundo dos visitantes. A história da partida mudou depois do intervalo.



Benzema, novamente, mandou para as redes logo no primeiro minuto da etapa final. Aos 9, o francês deu assistência para o gol de Vinicius Junior. O também francês Eduardo Camavinga anotou o quarto dos anfitriões, aos 27, e Benzema anotou seu terceiro gol aos 42, em cobrança de pênalti, selando a vitória.



O triunfo levou o Real Madrid aos 10 pontos e à liderança da tabela. Valencia e Atlético de Madrid têm a mesma pontuação, mas leva desvantagem nos critérios de desempate.



O time de Valência chegou à segunda posição da classificação do Espanhol ao golear o Osasuna por 4 a 1, fora de casa. Pela mesma rodada, a Real Sociedad superou o Cádiz por 2 a 0, longe da sua torcida.