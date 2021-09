Vinicius Junior marcou na vitória do Real Madrid - AFP

Publicado 13/09/2021 12:25

Madrid - Em entrevista coletiva após a goleada por 5 a 2 do Real Madrid sobre o Celta de Vigo, válida pela quarta rodada do Campeonato Espanhol de 2021/22, o treinador Carlo Ancelotti fez questão de exaltar a qualidade do brasileiro Vinicius Jr., que marcou um dos gols.



"Vinicius Jr. é um jogador que tem uma qualidade impressionante, e nesta primeira parte da temporada está indo muito bem. Está mostrando todas as suas qualidades, além de ajudar muito a equipe no ataque. Ele tem que continuar assim, nada mais. Neste momento, ele tem muita confiança, é muito tranquilo, além de ter frieza na frente do gol", afirmou o treinador italiano.