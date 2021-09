Vôlei feminino em ação nas olimpiadas - fotos AFP

A seleção brasileira feminina de vôlei viaja nesta segunda-feira para Barrancabermeja, na Colômbia, onde disputará o Sul-Americano. A equipe do treinador José Roberto Guimarães buscará o 22.º título da competição. O campeão e o vice garantirão vaga no Mundial de 2022, que será disputado na Holanda e na Polônia.

O Brasil estreará na competição às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira contra o Peru. Os jogos seguintes serão contra Argentina (quinta), Chile (sexta) e Colômbia (domingo).

O time nacional participará da competição com as levantadoras Macris e Roberta; as opostas Rosamaria e Lorenne; as ponteiras Gabi, Natália, Ana Cristina e Kasiely; as centrais Carol Gattaz, Carol, Bia e Mayany; e as líberos Nyeme e Natinha.

A levantadora Roberta comentou sobre a expectativa para a competição e destacou a boa temporada do time brasileiro. "É uma competição muito importante para o nosso grupo porque vale vaga no Mundial de 2022. Estamos vindo de uma grande competição que foi os Jogos Olímpicos onde atingimos o nosso auge na temporada, mas seguimos muito concentradas. Chegaram algumas jogadoras novas e estamos animadas e mantendo a energia boa desse grupo", afirmou a jogadora, que também falou sobre o crescimento do Sul-Americano.

"Vamos enfrentar adversários que tem evoluído e o Sul-Americano tem melhorado a cada edição. Queremos fazer um bom campeonato e buscar essa vaga", disse Roberta.

José Roberto Guimarães também destacou a importância na busca pela vaga no Mundial. "O Sul-Americano é classificatório para o Mundial e vamos buscar essa vaga e o título para finalizarmos bem essa temporada. Temos que manter o nosso foco e a concentração para apresentarmos o nosso voleibol. Nossos adversários têm evoluído e sabemos da nossa responsabilidade", analisou.

Nesta temporada, a seleção feminina conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e na Liga das Nações. Na última edição do Sul-Americano, em 2019, o Brasil foi campeão invicto e na decisão superou a Colômbia por 3 sets a 0.