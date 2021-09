Jhon Sánchez está à disposição da comissão técnica do Vasco - Divulgação

Publicado 13/09/2021 12:04

Contratações da 'Era Lisca', o atacante Jhon Sánchez e o zagueiro Walber foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira. Com isso, os dois jogadores estão à disposição do novo técnico Fernando Diniz para o duelo contra o CRB, quinta-feira.

Desde a chegada das duas contratações, o Vasco trabalhava para que eles estreassem contra o CRB. Entretanto, o planejamento inicial só não contava com a saída de Lisca. Com isso, Jhon Sánchez e Walber dependerão da avaliação do novo treinador Fernando Diniz, que também fará sua estreia na quinta-feira.



Em má fase, o Vasco está apenas na 10ª colocação na Série B, com apenas 32 pontos em 23 rodadas. O duelo com o CRB será decisivo, já que o rival alagoano ocupa atualmente o quarto lugar, oito pontos à frente do Cruzmaltino.