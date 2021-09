Casagrande - Foto: Reprodução

Publicado 13/09/2021 18:10

Para o ex-atacante Walter Casagrande, o Brasileirão 2021, a Copa do Brasil e a Libertadores ficarão entre o Atlético Mineiro e o Flamengo. De acordo com o comentarista, o elenco do Rubro-negro e as "lideranças técnicas" do Galo são os diferenciais para que os clubes decidam as principais competições desta temporada.



- Atlético-MG e Flamengo são neste momento os dois melhores times do país e vão disputar os três títulos que restam na temporada: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo tem o melhor elenco e recuperou a confiança com a chegada de Renato Gaúcho. O técnico possui grande mérito no retorno do ótimo futebol do time e pelo ambiente - escreveu o ex-atleta em sua coluna no portal GE.

- O Atlético-MG é o principal adversário do Flamengo. É o atual líder do Brasileirão e também vem jogando muito bem. A diretoria se mexeu muito bem no mercado e trouxe jogadores que responderam rapidamente, verdadeiras lideranças técnicas, como Hulk, Nacho Fernández e agora Diego Costa - completou Casagrande.

Atlético Mineiro e Flamengo voltam a entrar em campo nesta quarta-feira pela segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil. O Galo enfrentará o Fluminense e o Rubro-negro encara o Grêmio. Ambas equipes tem a vantagem do empate.