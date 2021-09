Galvão Bueno garante que cobrirá as Olimpíadas de Paris, em 2024 - Foto: Reprodução/Rede Globo

Galvão Bueno garante que cobrirá as Olimpíadas de Paris, em 2024Foto: Reprodução/Rede Globo

Publicado 13/09/2021 17:09

Rio - Em entrevista ao podcast "Embolada", o narrador da Rede Globo, Galvão Bueno, de 71 anos, afirmou que não planeja ainda a possibilidade de se aposentar e aproveitou para falar sobre os próximos passos da carreira.

"Eu estou com 71 (anos) e para mim ainda não deu, não. Eu quero ir para Paris. Vou chegar a Paris com 50 anos de profissão, com 73 anos. E é uma coisa que... Eu nunca disse 'vou parar', nunca usei essa expressão 'vou parar', mas imagino que... Por exemplo, nem sei. (...) Mas eu vou estar de alguma forma nas Olimpíadas de Paris", disse o narrador Galvão Bueno.

Por outro lado, o narrador, que tem contrato com a Globo até o final de 2022, destacou que caso não esteja trabalhando em nenhum lugar, destacou que já tem outras possibilidades para poder cobrir os Jogos Olímpicos de Paris.

"Se não estiver trabalhando em local nenhum, eu vou abrir um canal, vou comprar ingresso, vou com minha família, já vou começar a comprar ingresso de tudo, e aí vou lá fazer alguma coisa, fazer um blog, vídeos na rua... Se Deus me der esse presente de estar com saúde daqui a três anos, Paris é logo ali, e eu estarei lá", concluiu o Galvão Bueno.