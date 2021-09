Confronto entre Flamengo x Grêmio pela Copa do Brasil terá torcida nesta quarta-feira - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 13/09/2021 15:36 | Atualizado 13/09/2021 15:39

O presidente Otávio Noronha, do STJD, garantiu que a liminar obtida pelo Flamengo, que autoriza a presença do público nos estádios em acordo com as autorizações e restrições do munícipio, seguirá com validade - apesar da ação movida pelos outros 17 clubes da Série A e da CBF. Assim, o retorno da torcida rubro-negro ao Maracanã, na quarta-feira contra o Grêmio, está garantido.

- Existe uma liminar em vigor e decisão é para ser cumprida. Não cabe descumprimento - afirmou Otávio Noronha, presidente do STJD, ao portal "ge".



O Flamengo, respaldado pela liminar do STJD e da autorização da Prefeitura do Rio de Janeiro, já iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Confira os valores e informações aqui.



Para esse jogo, a liberação da Prefeitura é de 24.783 lugares, cerca de 35% da capacidade do estádio. Ainda há mais dois eventos-teste previstos: contra o Grêmio, pelo Brasileirão no dia 19 de setembro, e contra o Barcelona (EQU), pela Libertadores no dia 22. Ambos serão no Maracanã e com uma liberação gradual do público: 28.324 lugares (cerca de 40% da capacidade total do estádio) e, posteriormente, 35.045 lugares (aproximadamente 50% do Maraca).