Comissão de Atletas do Vôlei de Praia entrou em greve - Foto: Angela Weiss/AFP

Publicado 13/09/2021 15:25

Rio - Atletas do vôlei de praia do Brasil entraram em conflito com a Confederação Brasileira de Vôlei e sua nova gestão a respeito de novas medidas apresentadas para a modalidade. Em carta aberta divulgada pela Comissão de Atletas, os representantes mostraram a insatisfação com a postura da entidade, que manteve a decisão de reduzir a quantidade de duplas participantes do Circuito Brasileiro Open. A pauta teve mais de 100 assinaturas contrárias.

Vimos em 2021 um grande fracasso das duplas brasileiras nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Favoritos, o Time Brasil não conseguiu sequer uma medalha e ligou o alerta sobre investimento e planejamento da modalidade. Falando em renovação, a Comissão de Atletas reiterou sua postura quanto aos atos da Confederação Brasileira de Vôlei.

A carta ainda expõe que um representante da CBV prometeu melhorias ainda no período eleitoral, mas nenhuma pauta sobre redução de etapas foi citada.

Com o imbróglio, atletas pediram para que a Comissão elaborasse um texto e encaminhasse à CBV para que a entidade tome conhecimento da insatisfação dos mesmo. Outra ação dos jogadores foi adota e ficou decidida a não realização das inscrições das duplas enquanto o regulamento da temporada 2021/2022 não for publicado.