Cristiano Ronaldo fez dois gols em sua reestreia pelo Manchester United - AFP

Publicado 13/09/2021 18:10 | Atualizado 13/09/2021 18:11

Antes mesmo da reestreia fazendo gol, Cristiano Ronaldo já vinha impactando o elenco do Manchester United. E não apenas dentro de campo, mas também na alimentação. O goleiro Lee Grant revelou uma cena inusitada no jantar da véspera da partida contra o Newcastle, mostrando a influência do craque português nos jogadores.



Segundo o goleiro de 38 anos, em entrevista à rádio 'TalkSport', os jogadores do Manchester United deixaram de comer sobremesas menos saudáveis após o jantar na concentração, porque Cristiano Ronaldo não havia colocado nenhuma em seu prato.



"Como vocês devem saber, quando você termina seu jantar na sexta-feira à noite geralmente tem algumas 'besteiras': Um crumble de maçã, brownie com sorvete e outras coisas. E nenhum jogador tocou nelas. Quando todos estavam sentados, um dos rapazes perguntou o que Cristiano tem no prato. Demos uma olhada, e obviamente era o prato mais saudável que você pode imaginar. E eu fiquei espantado como nenhum jogador ousou se levantar e comer uma daquelas besteiras", revelou.



Contratado no fim da janela de trasnferências, Cristiano Ronaldo se juntou aos novos companheiros apenas na semana passada, após defender Portugal nas datas-Fifa. Aos 36 anos, o craque português marcou dois gols em sua reestreia pelo Manchester United.