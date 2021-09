Filha de Pelé publica foto do pai no hospital - Foto: Reprodução/Instagram

Filha de Pelé publica foto do pai no hospitalFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 13/09/2021 18:31

Rio - Nesta segunda-feira (13), Kelly Nascimento, a filha de Pelé, publicou uma foto do pai no hospital e aproveitou para tranquilizar os fãs. Ela destaca que o Rei se recupera de uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon, parte do intestino, e afirmou que em breve ele poderá voltar para casa.

Pelé está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde 30 de agosto. O Rei, de 80 anos, realizou exames que identificaram um tumor. Em seguida, realizou a cirurgia no dia 4 de setembro.

"Eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo, do fundo do meu coração, todos os texts, DMs, zaps e emails carinhosos e preocupados que eu tenho recebido. Ainda não deu tempo de responder todos mas eu leio e me sinto abraçada!", disse Kelly Nascimento que completou.

"Ele está recuperando bem da cirurgia. Está sem dor, de bom humor. Está meio irritado que só pode comer gelatina mas vai superar!! E pronto para sair da uti e logo logo ir para casa. Ele é forte e teimoso, e com a ajuda de toda a equipe incrível do Einstein, mais todo o amor e a energia e luz que o mundo está enviando, ele saíra dessa!", concluiu a filha de Pelé, em uma publicação nas redes sociais.