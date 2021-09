Léo Arthur é o novo reforço do Sampaio Corrêa - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Léo Arthur é o novo reforço do Sampaio CorrêaFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 13/09/2021 19:54

Rio - Nesta segunda-feira (13), o Sampaio Corrêa anunciou a contratação do meio-campista Léo Arthur, ex-Fluminense. O jogador, de 26 anos, fechou com o Bolívia Querida para a sequência da temporada no Campeonato Brasileiro da Série B.

A última passagem do meia foi pelo Oeste, onde disputou 26 jogos e fez seis gols. Léo Arthur chega para disputar a posição com Eloir e Nádson que está intercalando no Bolívia Querida.

Na próxima sexta-feira (17), o Sampaio Corrêa enfrenta o Confiança, às 20h30, no Batistão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Bolívia Querida está na sétima posição e soma 35 pontos.