Nenê - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 13/09/2021 16:18

Rio - Com poucas oportunidades no Fluminense, Nenê desperta o interesse do Vasco. O ex-clube do meia, no entanto, não avançará nas tratativas enquanto o mesmo estiver com contrato ativo no Tricolor das Laranjeiras. É o que informa o jornalista Paulo Vinicius Coelho, o "PVC", em seu blog no site "GE".

Nas últimas semanas, Nenê foi assunto nos corredores de São Januário e ficou em evidência na mídia com o interesse do Gigante da Colina em repatriar o atleta. Na época, Lisca preferiu não abrir conversas pela aquisição do jogador.

Agora com Fernando Diniz no comando, a situação pode ser diferente. Em 2019, quando chegou ao Flu, Nenê pouco foi treinado por Diniz. O técnico, que deu aval para a contratação do camisa 77, acumulava resultados ruins e foi desligado. Pouco tempo depois, assinou com o São Paulo, ex-clube do meio-campista.

Nenê não atua como titular no Fluminense desde 8 de agosto, quando o time perdeu para o América, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Nas últimas nove partidas, entrou no segundo tempo sete vezes.