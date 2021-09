Vinicius Jr marcou na vitória do Real Madrid - AFP

Publicado 14/09/2021 11:55

Com boas atuações e quatro gols em quatro jogos na temporada, Vinicius Jr. está com moral com a torcida do Real Madrid. Ovacionado na goleada por 5 a 2 sobre o Celta, na inauguração do novo Estádio Santiago Bernabéu, o ex-atacante do Flamengo comemora o seu melhor momento no clube espanhol.

"Desde que cheguei ao Real Madrid, sempre disse que chegaria o momento em que faria muitos gols seguidos. Na base do Flamengo marquei muitos e sabia que isso ia acontecer. Estou muito calmo com isso e agora penso apenas em ajudar o Real Madrid a conquistar títulos. Eu me sinto bem comigo", afirmou o jogador em entrevista ao diário espanhol 'As'.



A comemoração nos braços da torcida foi o ponto alto dessa lua de mel. Após um início irregular, Vinicius Jr. se diz mais à vontade agora para fazer o que sabe melhor em campo.



"Tento jogar como se estivesse em casa, no Brasil. Eu me sinto como quando jogava na rua, com muita alegria. Sentir o apoio da torcida é como continuar lá. Estou muito feliz com isso, que eles se sintam assim comigo. Eu encaro sempre e, se errar, tento de novo. Espero que esse relacionamento com torcedores dure muitos anos", desejou Vinicius Jr, que também falou sobre a relação com o companheiro Benzema, de quem já sofreu críticas, mas que agora recebe elogios.



"Jogar com o Karim é incrível. Sempre fui um grande fã dele, desde criança. Ele me ajuda sempre. Gosto muito de jogar com ele. Ele fala comigo dentro e fora de campo e isso me ajudou mesmo quando não se sabia se eu teria sucesso", completou.