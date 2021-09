O evento acontecerá em Búzios, Ilha Grande e Paraty, no Rio de Janeiro - Andre Cyriaco

Publicado 14/09/2021 12:26

Rio - A espera acabou. Depois de longos meses sem competição por conta da pandemia do novo coronavírus, o Circuito Enel Swimrun Brasil 2021 tem novo calendário definido. O evento tem três etapas confirmadas para a temporada: os palcos serão as paradisíacas cidades de Búzios, Ilha Grande e Paraty, no Rio de Janeiro.

A primeira etapa acontece no dia 2 de outubro na praia da Ferradura, em Búzios. Em novembro, no dia 14, o evento desembarca na praia da Crena, na Enseada do Abraão, Ilha Grande. O Swimrun Brasil encerra a temporada no dia 4 de dezembro, na bela Paraty, com largada no Saco do Mamanguá e chegada em Paraty Mirim. O evento é patrocinado pela Enel Brasil, e tem apoio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

As etapas do Circuito Enel Swimrun Brasil 2021 têm duas opções de categorias e distâncias, tanto no feminino como no masculino. Os participantes podem disputar as provas em duplas ou solo, nos percursos sprint (10 km) e longo (23 km). O evento também oferece opções para crianças e jovens de 5 a 17 anos: SRB Kids (320 metros de corrida e natação), SRB Junior (1,1 km) e SRB Teens (2,8 km).

Todos os atletas participantes receberão kit das etapas com camisa da prova, touca de natação, mochila, toalha de praia, sandália camisa e medalha. Cada etapa terá sua premiação, e ao final da temporada 2021 os três melhores no ranking de cada categoria, solo e dupla no feminino e masculino, serão coroados.

“É uma alegria muito grande estar de volta, sentir a adrenalina das provas, reencontrar a comunidade do swimrun e promover uma excelente experiência para eles. Não realizamos o circuito em 2020, então essas três etapas deste ano serão ainda mais especiais. O Circuito Enel Swimrun Brasil 2021 será incrível”, avisa Karen Casalini, diretora do evento.

As inscrições estão disponíveis por meio do site swimrunbrasil.com.br.

Emoção e superação no swimrun

O swimrun é um esporte que une natação e corrida em terreno cross country, com pelo menos duas transições entre as atividades durante a prova. Assim, os participantes nadam em mares ou lagos, e correm por trilhas ou estradas de terra e asfalto. Ao longo da disputa, é autorizado o uso de palmar e pullbuoy pelos participantes. Porém, cada um deve carregar os equipamentos durante todo o percurso. Não há troca de uniforme durante a prova.

A modalidade foi criada em 2006 na Suécia, e desde então vem ganhando praticantes pelo mundo. Os desafios do swimrun tornam o esporte emocionante e requer muito preparo físico e superação por parte dos atletas.