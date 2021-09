Neto critica atitude do Flamengo após liberação de público no Maracanã - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 15/09/2021 14:54

Rio - Nesta quarta-feira (15), o apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, criticou a postura do Flamengo após o clube carioca conseguir permissão com o STJD para levar público ao Maracanã, no confronto contra o Grêmio, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

"Com todo respeito ao Flamengo, mas desculpa, esse é o momento? Está certo isso, se outros 17 clubes não querem (torcida nos jogos enquanto algumas cidades e estados ainda não liberaram)", disse o apresentador Neto.

"Aí o Flamengo vai atochar na nossa goela que vai ter público porque eles estão sem grana. E o Altos do Piauí, Guarani, Ponte Preta, Votuporanguense, XV de Piracicaba, Bangu e todos os outros filiados à CBF?", completou o apresentador do 'Os Donos da Bola'.

Além disso, Neto aproveitou para mandar recado para torcedores do Flamengo que não concordam com as opiniões do apresentador do "Os Donos da Bola".

"O torcedor flamenguista que está me vendo agora me odeia, mas eu não tô nem aí para você, irmão! E não posso falar o que gostaria de falar. Tô nem aí, mas tô aí para o futebol. Se fosse o Corinthians eu daria mais cacete ainda!", concluiu Neto.