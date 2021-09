Romildo Bolzan, presidente do Grêmio - Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Romildo Bolzan, presidente do GrêmioFoto: Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 15/09/2021 14:52

Rio - O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, se reuniu com o presidente da CBF nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro. O interino no comando da Confederação, Ednaldo Rodrigues, enviou o convite para Romildo ainda na última segunda-feira. A informação foi divulgada pela Rádio Guaíba, de Porto Alegre.

O encontro foi na sede da entidade, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e se encerrou com um almoço entre as partes envolvidas horas antes do segundo confronto entre Flamengo e Grêmio, pela fase quartas de final da Copa do Brasil.

Nos últimos dias, ambos os clubes trocaram farpas nos tribunais desportivos. O departamento jurídico do Grêmio não atesta a favor da presença de torcida no Maracanã e busca derrubar a liminar que permite ao clube carioca receber público em seus jogos com mando de campo.

Na última terça-feira (14), o tricolor gaúcho entrou com ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com um mandato de segurança para brecar a presença de torcedores no Maracanã. O desfecho do caso deve acontecer horas antes do confronto desta quarta-feira (15).