Clubes da Série A tentam impedir público nos jogos do Flamengo pelo Brasileirão - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 15/09/2021 18:49

A batalha dos clubes brasileiros contra a presença de púbico nos jogos do Flamengo enquanto não houver liberação para todos ganhou mais um capítulo. Na tarde de quarta-feira (15), 17 clubes da Série A apresentaram um "recurso voluntário" ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), no qual pedem a revogação da liminar que permite ao Rubro-Negro ter público em seus jogos como mandante no Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pelo portal "Globoesporte.com".

O pedido não contou com a assinatura de Flamengo, Atlético-MG e Cuiabá. Os três clubes já não haviam assinado outra ação feita pelos mesmos 17 clubes, recusada por Otávio Noronha, presidente do STJD.

Esta segunda tentativa de impedir público nos jogos do Flamengo no Brasileirão será analisada por um dos vice-presidentes do tribunal, Felipe Bevilacqua. Ele foi o relator indicado pelo presidente do STJD - que não podia indicar a si próprio.



O documento foi protocolado pelo departamento jurídico do Palmeiras, designado pelos outros 16 clubes para atuar no caso.



Ainda, as 17 equipes preparam uma carta em conjunto para cobrar uma posição da CBF, que até o momento não se manifestou. O desejo é adiar a 21ª rodada do Brasileirão, com data para acontecer nos dias 18 e 19 de setembro.



Isso não impedirá o Flamengo em receber sua torcida no Maracanã para o duelo de volta da Copa do Brasil, contra o Grêmio.