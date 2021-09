Tite dando instruções para Gabigol e Gabriel Jesus - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 15/09/2021 17:18

Rio - Com a promessa de liberação dos convocados que jogam na Inglaterra para a rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas, em outubro, Tite enviará até sexta-feira, data limite, à CBF a lista de nomes para os confrontos com Venezuela, no dia 7, Colômbia, dia 10, e Uruguai, no dia 13. No entanto, a convocação será anunciada apenas no dia 24 de setembro.

A programação prevê apresentação dos convocados em solo colombiano. Com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, a seleção brasileira é atentamente acompanhada pelos torcedores, em especial os dos clubes que disputam a ponta do Campeonato Brasileiro. Os possíveis desfalques são motivos de preocupação para Atlético-MG, Palmeiras e Flamengo, todos no G-4 e com alguns de seus principais nomes entre os convocados na última rodada.

A chamda 'Data Fifa' terá início no dia 4, véspera 24ª rodada do Brasileiro. Os convocados se apresentarão diretamente em Bogotá, onde a Seleção realizará a preparação para enfrentar a Venezuela, dia 7, em Sán Cristóbal. No dia 8, a delegação chega a Barranquilla, onde encara a Colômbia, no dia 10. De lá, Tite e companhia viajarão para Manaus, palco do confronto com o Uruguai, no dia 14

Após o acordo costurado com o governo britânico, costurado pela Federação Inglesa e pela Fifa, Tite voltará a contar com os jogadores que atuam na Premier League. Portanto, nomes como os de Alisson, Fabinho e Roberto Firmino (Liverpool), Ederson e Gabriel Jesus (Manchester City) Thiago Silva (Chelsea), Fred (Manchester United), Raphinha (Leeds United) poderão reaparecer na convocação que será anunciada no dia 24 de setembro.