Torcedores do FlamengoDaniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 15/09/2021 16:09 | Atualizado 15/09/2021 16:13

Rio - A partida entre Flamengo e Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil terá público no Maracanã. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) negou a solicitação de mandato de garantia apresentada pelo tricolor gaúcho.

Nos últimos dias, ambos os clubes trocaram farpas nos tribunais desportivos. O departamento jurídico do Grêmio não atesta a favor da presença de torcida no Maracanã e buscava derrubar a liminar que permite ao clube carioca receber público em seus jogos com mando de campo.

Vale lembrar que nesta quarta-feira, Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio, se reuniu com o presidente interino da CBF, Ednaldo Rodrigues. O encontro aconteceu na sede da entidade, no Rio.

Com isso, o Rio de Janeiro voltará a receber público nos estádio após 18 meses de paralização por conta da pandemia da Covid-19. O Rubro-negro jogará com 35% da capacidade liberada no Maracanã.