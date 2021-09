Chico Garcia - Foto: Reprodução/Instagram

Chico GarciaFoto: Reprodução/Instagram

15/09/2021

Rio - Nesta quarta-feira (15), o comentarista do Chico Garcia, do "Jogo Aberto", da Band, destacou que o Grêmio não deveria entrar em campo contra o Flamengo, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O caso ocorreu após o STJD manter a liminar concedida para o Rubro-negro levar público no estádio.

"O Atlético Mineiro, por exemplo, tem autorização, tem uma liminar do poder público para sediar os seus jogos com torcida. Mas não vai fazer, exatamente pelo acordo com os clubes. Entre os clubes da Série A, todo mundo combinou de voltar junto. E na Copa do Brasil, hoje, o Grêmio não deveria entrar em campo", disse o comentarista Chico Garcia.

Além disso, o comentarista do "Jogo Aberto", relembra que no regulamento da CBF, diz que se um dos clubes tiver a autorização para ter torcida no estádio e outro não, ambos os jogos devem ser sem torcida.

"Está ferindo o regulamento. O Grêmio não teve a possibilidade de colocar torcedor no jogo de ida, o Flamengo não poderia no jogo de volta", destacou Chico Garcia, no programa 'Jogo Aberto'.