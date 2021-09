Erling Haaland é o grande destaque do Borussia Dortmund - AFP

Publicado 15/09/2021 15:13

Mesmo com contrato até 2024, o Borussia Dortmund já admite a forte possibilidade de perder Haaland ao fim da temporada atual. Em grande fase, o norueguês de 21 anos desperta o desejo de grandes clubes do futebol europeu e os alemães já estariam em busca de substitutos, segundo a imprensa do país.

Com uma multa rescisória considera baixa para uma revelação que vem se destacando, Haaland deve ser comprado ao fim da temporada, em junho de 2022. E, de acordo com o jornal alemão 'Bild', o Borussia tem Lautaro Martínez, da Inter de Milão, e Timo Werner, do Chelsea, como os favoritos para substituir o norueguês. Outros nomes levantados foram os de Marcus Thuram, do Borussia Mönchengladbach, e Andrea Belotti, do Torino.



Haaland já tinha o desejo de sair na última janela de transferências, mas o Borussia não o liberou. PSG, Manchester City, Manchester United e Real Madrid são alguns dos clubes que já estão de olho na contratação do atacante.