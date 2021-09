Luciano do Valle - Reprodução

Publicado 15/09/2021 15:52

São Paulo - Um dos netos do histórico narrador Luciano do Valle, Lucas do Valle foi baleado em uma tentativa de assalto durante a madruga, em São Paulo. A informação é do portal "uol" e foi confirmada pela família do empresário.

Lucas levou um tiro na cabeça e posteriormente foi encaminhado emergencialmente para a Escola de Medicina Paulista, na Vila Clementino, onde permaneceu internado desde então. O empresário é filho da jornalista Alessandra do Valle e é o segundo neto mais velho do narrador, que faleceu em abril de 2014.

O empresário inclusive já trabalhou como assessor do avô, no fim dos anos 2000. Lucas, que completa 30 anos no próximo sábado, também esteve por sete anos na parte comercial do SBT, antes de trabalhar em uma agência de artistas.