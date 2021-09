Nenê abre jogo sobre saída do Fluminense - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - Nesta quarta-feira (15), o meia-atacante Nenê concedeu entrevista coletiva na apresentação ao Vasco e comentou sobre a saída do Fluminense. O jogador destaca respeito ao Tricolor, mas afirma que por ter frequentado o banco de reservas e indecisão na renovação, foram um dos fatores para rescindir o contrato.

"Não é que pesou (reserva no Fluminense), mas é algo a se pensar. Estou já na parte final da carreira, últimos dois ou três anos...Pessoal assusta quando falo três anos (risos). Mais uns dois pelo menos. Com certeza muito melhor estar jogando", disse o meia-atacante Nenê.

"Foram várias coisas que foram juntando em relação ao contrato, não decidia renovação lá, teve chance de voltar ao Vasco, esticando minha carreira. No Fluminense eu tinha até dezembro só. Vai colocando na balança. Isso foi um dos fatores (reserva), mas não primordial. Saí pela porta da frente, tendo respeito de todos, do torcedor. Isso é importante. Sou profissional e dou a vida ali", concluiu o novo reforço do Vasco.