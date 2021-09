Jorge Jesus tem bom início de temporada pelo Benfica - Divulgação

Publicado 15/09/2021 16:28

Se 2020/21 foi conturbado, o início da temporada 2021/22 de Jorge Jesus no Benfica começa animadora. Com uma invencibilidade de 10 partidas, o treinador ex-Flamengo igualou uma marca que não acontecia há 10 anos no clube, justamente com ele, após o empate em 0 a 0 com o Dynamo de Kieve, pela fase de Grupos da Liga dos Campeões, na terça-feira.

Desde a temporada 2011/2012 que o Benfica não tinha início tão bom, com invencibilidade nas 10 primeiras partidas disputadas, justamente sob o comando de Jorge Jesus. A diferença é que a campanha atual é melhor, com oito vitórias e apenas dois empates.



Em 2011/12, o Benfica de Jesus teve seis vitórias e quatro empates. Por outro lado, chegou alcançaram 22 partidas de invencibilidade, perdendo pela primeira vez apenas em dezembro de 2011.