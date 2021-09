O Flamengo-PI tenta recorrer da decisão da Justiça sobre a proibição de disputar competições oficiais em razão de dívidas trabalhistas - Divulgação/EC Flamengo

Publicado 16/09/2021 19:22

Teserina - Enquanto o Flamengo prevê aumento no orçamento de 2021 próximo da casa de R$ 1 bilhão, o xará menos famoso e consideravelmente pobre do Piauí foi proibido pela Justiça do Trabalho de disputar competições oficiais em razão das dívidas acumuladas pelo clube. Na ação movida pelo Ministério Público do Trabalho no Piauí (MPT-PI), o Tribunal Regional do Trabalho identificou uma série de descumprimento de decisões judiciais do clube relativos ao pagamento de salários, 13º e férias de funcionários.



O desrespeito a decisões judiciais expedidas em 2018 motivou pesou na decisão da 2ª Vara de Trabalho de Teresina. A Federação de Futebol do Piauí foi punida e terá que pagar um multa no valor de R$ 10 mil pelo descumprimento da decisão. A diretoria do Flamengo-PI informou que ainda não foi notificado da decisão.



Em delicada situação financeira, tem sido alvo de notificações e penhoras, mas segue distante de uma solução. O departamento jurídico do clube trabalha nos bastidores para recorrer da decisão do MPT-PI. Em nota oficial, o clube não se aprofundou sobre o tema e apenas comunicou o adiamento de um compromisso válido pelas categorias de base.

"Devido a decisões da Justiça Trabalhista a Federação de Futebol do Piauí adiou o jogo entre o Flamengo-PI e o River, que aconteceria às 17 horas desta quinta-feira, 16 de Setembro, pela segunda rodada do Campeonato Piauiense Sub-17", diz a nota oficial.