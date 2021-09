Diego Tardelli sofreu uma emboscada ao deixar a Vila Belmiro e teve o carro danificado por torcedores após a eliminação da Copa do Brasil - Ivan Storti/Santos

Diego Tardelli sofreu uma emboscada ao deixar a Vila Belmiro e teve o carro danificado por torcedores após a eliminação da Copa do BrasilIvan Storti/Santos

Publicado 16/09/2021 20:11

Santos - A Polícia Civil de Santos identificou três suspeitos da criminosa emboscada sofrida pelo atacante Diego Tardelli na terça-feira, após a eliminação do Peixe nas quartas de final da Copa do Brasil. O veterano reforço, de 36 anos, foi um dos alvos das críticas da torcida. Ao deixar a Vila Belmiro a caminho de casa, ele foi perseguido, teve o carro danificado e sofreu uma série de ameaças.

Os agressores se apresentarão nesta sexta-feira na 2ª DP de Santos. Integrantes da Torcida Jovem, uma das organizadas do clube, ajudou a identificar os suspeitos, que serão expulsos do quadro de sócios da mesma. Traumatizado, Tardelli definiu o episódio como "cena de terror" e tem recebido todo o apoio dos companheiros e do clube. Em nota oficial, a Peixe condenou os atos de vandalismo.



"Sobre o episódio ocorrido durante a madrugada com o jogador Tardelli e com outros membros do elenco, com ameaças, perseguições, emboscadas e atos de depredação, o Santos FC repudia veementemente a atitude de vândalos travestidos de torcedores e ressalta que dará todo para que as medidas legais sejam adotadas para o reconhecimento e a punição dos agressores. O Clube não reconhece essas pessoas como torcedores e sim como bandidos. A torcida tem o direito de protestar sobre os resultados, desde que de forma civilizada".