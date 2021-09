Pia admite que precisa mudar a função de Marta na Seleção Brasileira - Foto: Daniela Porcelli/CBF

Rio - Em entrevista ao programa "Esporte Espetacular", da TV Globo, a técnica da seleção brasileira feminina de futebol, Pia Sundhage, disse que planeja uma nova função para a meia-atacante Marta na equipe. Após a eliminação nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Pia admitiu que a jogadora não tem a mesma importância que tinha há alguns anos.

"Nas Olimpíadas de 2008, eu treinava a equipe adversária do Brasil e posso dizer como a Marta era importante para o time. Ela não tem mais aquele papel. Marta vai ser mais uma peça na nossa equipe e espero que ela queira. Se ela quiser e estiver disposta a amar o jogo com toda a paixão, ela pode ter um grande papel", disse a técnica Pia Sundhage, ao 'Esporte Espetacular'.

"As jogadoras sabem em qual função atuam melhor. Nas Olimpíadas, talvez jogar mais perto do gol fosse melhor para a Marta, mas não para o time. Eu tenho que dar a melhor resposta para o time. Então, se você olhar para as nossas atacantes, ainda acho que foi a melhor solução nas quartas de final. Agora, teremos novas jogadoras, talvez a gente mude um pouco nosso estilo. Marta não é mais tão veloz e eu gostaria de vê-la mais perto do gol, talvez", concluiu.