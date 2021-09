Milton Neves - Renato Stockler/Band

Milton Neves Renato Stockler/Band

Publicado 20/09/2021 19:20

Rio - O sempre polêmico apresentador da Band, Milton Neves, não acredita em um ano vitorioso para o Flamengo. Na opinião dele, o Rubro-Negro será superado pelo Atlético-MG no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. Em seu blog no portal "UOL", ele ironizou o clube carioca e afirmou que o Flamengo irá "roubar a fama de vice do Vasco".

"É que estou sentindo que o Rubro-Negro levará em 2021 nada menos do que três vices. Isso mesmo, três! O clube da Gávea chegará às finais da Copa do Brasil e da Libertadores, claro. Mas, em ambas, será desbancado pelo imparável Galo. E, no Brasileiro, o Urubu já está comendo poeira, principalmente depois de apanha do frágil Grêmio, e só resta agora brigar com o Palmeiras pela segunda colocação", afirmou.



Atualmente, o Flamengo e o Atlético-MG estão nas semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores. O Rubro-Negro encara o Athletico-PR e o Barcelona, respectivamente, enquanto o Galo enfrenta o Fortaleza e o Palmeiras. No Brasileiro, o clube mineiro lidera com 11 pontos de vantagem para os cariocas, mas o Fla tem dois jogos a menos.