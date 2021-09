Pelé assiste ao amistoso entre Brasil e Argentina pelo futebol feminino - Reprodução/Instagram

Publicado 20/09/2021 17:45

Em recuperação de cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, Pelé aproveitou a tarde desta segunda-feira para assistir ao amistoso entre Brasil e Argentina pelo futebol feminino. E a filha Kely Nascimento aproveitou para registrar o momento em que o Rei do Futebol olhava para a Rainha Marta em ação na TV.

Pelé está internado em uma unidade de terapia semi-intensiva no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e a filha tem sido a responsável por divulgar os passos da recuperação. No sábado, por exemplo, ela mostrou o pai fazendo fisioterapia e dizendo que foram "dois passos a frente".



O perfil oficial de Pelé também tem publicado fotos do Rei no hospital, com mensagens para os fãs. No domingo, ele apareceu numa cadeira de rodas e com os punhos cerrados, como se estivesse comemorando. O texto dizia: "... Estou dando socos no ar em comemoração a cada dia melhor. O bom humor é o melhor remédio e isso eu tenho de sobra".



As publicações recentes são um alívio, ainda mais porque Pelé, internado desde o dia 31 de agosto, passou por uma cirurgia para retirar um tumor no cólon, em 6 de setembro. Desde então, vinha se recuperando e chegou a ir para o quarto, mas na última quinta-feira retornou à UTI devido a um refluxo. Somente na unidade de terapia intensiva havia o aparelho para o atendimento naquele momento. Agora, o Rei está em unidade de terapia semi-intensiva.