Visão externa do Palácio RosaReprodução/Sotheby's Realty

Publicado 20/09/2021 17:50

Paris (FRA) - Lionel Messi está de olho no mercado imobiliário de Paris para deixar definitivamente o hotel Royel Monceau, onde está morando desde que chegou ao PSG, em agosto. Segundo o jornal britânico 'The Sun', o astro argentino estaria namorando um castelo conhecido como Palácio Rosa, que custa 41 milhões de libras (cerca de R$ 300 milhões).

O jornal afirma ainda que o local cumpre exigências de Antonella, esposa de Messi, que quer morar em um local com piscina coberta, ginásio, vários quartos para as crianças (o palácio conta com 30 dormitórios), garagem coberta, cinema privado, ar condicionado e jardim. O local ainda tem dois mil metros quadrados.

Construído em 1899, o Palácio Rosa conta ainda com dormitórios e garagem para todos os funcionários. A residência é bem localizada e fica a 15 minutos do centro de treinamento do PSG.